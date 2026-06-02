Američki mediji preneli su tužnu vest – legendarni NBA trener i član Kuće slavnih Rik Adelman preminuo je u 79. godini života. Vest je saopštila Nacionalna asocijacija košarkaških trenera (NBCA), dok uzrok smrti za sada nije objavljen.

Adelman je ostavio neizbrisiv trag u najjačoj ligi sveta. Tokom čak 23 sezone kao glavni trener vodio je ekipe Portlanda, Golden Stejta, Sakramenta, Hjustona i Minesote, ostvarivši impresivne 1.042 pobede, po čemu se nalazi među najuspešnijim trenerima u istoriji NBA lige.

Posebno mesto zauzima u istoriji Sakramento Kingsa, gde je od 1998. do 2006. godine stvorio jednu od najatraktivnijih ekipa svog vremena. Pod njegovim vođstvom Kingsi su osam godina zaredom igrali plej-of, a Adelman je i danas rekorder franšize po broju pobeda na klupi.

Dva puta je vodio Portland do velikog NBA finala, 1990. i 1992. godine, dok je 2021. primljen u Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Dve godine kasnije dobio je i prestižnu nagradu za životno delo „Čak Dejli“.

NBA javnost posebno je dirnula činjenica da iza sebe ostavlja suprugu Meri Kej i šestoro dece, među kojima je i Dejvid Adelman, aktuelni trener Jokićevih Denver Nagetsa. Dejvid je poslednjih godina gradio svoju trenersku karijeru po uzoru na slavnog oca, a danas je jedan od najcenjenijih mladih stručnjaka u ligi.

Brojni klubovi, bivši igrači i NBA zvaničnici već se opraštaju od čoveka kojeg su opisivali kao velikog mentora, gospodina i jednog od najuticajnijih trenera svoje generacije.

"NBA je izgubila jednog od najvećih učitelja igre", poruka je koja se najčešće može videti na društvenim mrežama nakon vesti koja je potresla košarkaški svet.

Trenirao Peđu i Divca

Posebnu vezu Rik Adelman imao je sa srpskim asovima Vladom Divcem i Predragom Stojakovićem, koji su bili među ključnim igračima njegovih čuvenih Sakramento Kingsa početkom 2000-ih.

Upravo pod Adelmanovim vođstvom Divac i Peđa igrali su najbolju košarku karijere, a 2002. godine bili su na korak od velikog NBA finala. Kingsi su tada, predvođeni Divcem, Stojakovićem, Krisom Veberom i Majkom Bibijem, vodili epsku borbu protiv moćnih Los Anđeles Lejkersa sa Šekilom O'Nilom i Kobijem Brajantom, ali su posle sedam utakmica zaustavljeni u finalu Zapadne konferencije.

Adelman je godinama isticao koliko su Divac i Stojaković bili važni za identitet te ekipe, dok je upravo Vlade Divac 2021. godine imao čast da ga predstavi prilikom prijema u Košarkašku kuću slavnih, što je bio još jedan dokaz njihovog velikog međusobnog poštovanja.