Jedna objava Miška Ražnatovića na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju košarkaške javnosti.

Najpoznatiji srpski agent podelio je fotografiju sa košarkašem Crvene zvezde Tajsonom Karterom i tom prilikom poslao optimističnu poruku pred novu sezonu.

Amerikanac je prošle godine prošao kroz izuzetno težak period. Iako je odlično otvorio sezonu i nagovestio da bi mogao da bude jedno od najvećih pojačanja crveno-belih, usledio je veliki zdravstveni problem koji je potpuno promenio tok njegove godine.

Karteru je tokom sezone dijagnostikovana plućna embolija, zbog čega je bio primoran da napravi dugu pauzu i fokus stavi na oporavak. Mesecima je bio van terena, a kada se vratio u tim, situacija je već bila drugačija i nije bilo lako pronaći mesto u postojećoj rotaciji.

Zbog svega što je prošao, njegove partije nisu bile na nivou koji su navijači očekivali, ali Ražnatović smatra da su mnogo bolji dani tek pred njim.

"Ponekad igrači prođu kroz sezonu u kojoj ni timski rezultati ni individualni učinak nisu u prvom planu. Upravo takva je bila prethodna sezona za Tajsona Kartera. Najvažnije je da se sve završilo dobro i uveren sam da će naredna sezona biti mnogo bolja i potpuno drugačija", poručio je Ražnatović.

Ubeđen je poznati agent da najbolje od Tajsona Kartera tek dolazi.