Slušaj vest

Prava drama trese Atinu pred početak finalne serije grčkog prvenstva između Panatinaikosa i Olimpijakosa!

Prema pisanju više grčkih medija, kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos pojavio se nenajavljeno na treningu ekipe i održao žestok sastanak sa igračima i stručnim štabom. Navodno je bio toliko besan da je od svojih košarkaša zatražio samo jedno – titulu prvaka Grčke.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Kako prenose grčki novinari, Janakopulosa je posebno razočarala reakcija ekipe nakon bolne eliminacije iz Evrolige. Vlasnik "zelenih" smatra da se u timu pojavila određena doza opuštenosti i da pojedinci nisu pokazali karakter posle neuspeha koji je uzdrmao čitav klub.

Situaciju je dodatno pogoršala činjenica da je Panatinaikos ostao bez plasmana na Fajnal-for koji je organizovan upravo u Atini, dok je najveći rival Olimpijakos kasnije stigao do evropske krune. Taj scenario teško je pao navijačima, ali i prvom čoveku kluba.

Grčki mediji navode da Janakopulos inače retko koristi ovako oštar ton prema igračima i trenerima, ali da je ovoga puta poruka bila potpuno jasna – osvajanje domaće titule nije želja, već obaveza. Zbog toga je od svih u klubu zatražio da preuzmu odgovornost pred odlučujuće duele sa Olimpijakosom.

Panatinaikos jeste stigao do finala, ali put nije bio nimalo ubedljiv. Posle rutinskog prolaska kroz četvrtfinale, "zeleni" su se ozbiljno mučili protiv PAOK-a u polufinalu, a jedan od mečeva rešen je tek posle produžetka. Upravo su te partije dodatno pojačale nervozu u klubu pred najvažnije utakmice sezone.

Finalna serija protiv Olimpijakosa počinje u sredu u Pireju, a posle svega što se dešava iza kulisa jasno je da će pritisak na ekipu Ergina Atamana biti ogroman.