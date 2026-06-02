Slušaj vest

Gotovo je! Posle višenedeljnih spekulacija, pregovora i prave licitacije među najmoćnijim programima NCAA lige, Milan Momčilović odlučio je da obuče dres Kentakija.

Momčilović, koji vuče srpske korene i važi za jednog od najboljih šutera u američkoj koledž košarci, bio je na meti brojnih velikana. Za njegov potpis borili su se Kentaki, Luisvil, Arizona i još nekoliko elitnih programa, ali je na kraju presudio projekat Marka Poupa i - ogroman novac!

Prema navodima američkih medija, vrednost njegovog NIL ugovora (zarada od marketinških prava i komercijalnih aktivnosti) kreće se između šest i 6,5 miliona dolara, što ga svrstava među najplaćenije koledž košarkaše u Sjedinjenim Američkim Državama. Pojedini izvori tvrde da je tokom pregovora cena išla i do 7,5 miliona dolara, dok su ranije procene govorile čak o osam miliona!

Amerikanci Momčilovića vide kao igrača koji može da promeni sezonu Kentakija. Prošle godine u dresu Ajova Stejta beležio je 16,9 poena po utakmici, a neverovatnih 48,7 odsto šuta za tri poena učinilo ga je jednim od najubojitijih šutera u celoj NCAA konkurenciji. Uz to, pogodio je čak 136 trojki, najviše u čitavoj zemlji.

Zanimljivo je da je Momčilović prethodno testirao NBA tržište, ali je procena bila da bi najverovatnije bio izabran tek u drugoj rundi drafta. Kada su na sto stigle ponude teške više miliona dolara, odluka o još jednoj sezoni na koledžu postala je mnogo lakša.

Američki mediji njegov dolazak u Kentaki nazivaju najvećim pojačanjem leta i potezom koji bi mogao da vrati jednog od najtrofejnijih NCAA programa u sam vrh univerzitetske košarke.

Srbija prati Milana

Posebno interesantno za domaću javnost jeste činjenica da Momčilović ima srpske korene. Rođen je u američkoj saveznoj državi Viskonsin, u porodici srpskih emigranata koji su tokom devedesetih godina stigli u SAD. Upravo zbog toga njegovo ime već duže vreme pažljivo prate ljudi iz Košarkaškog saveza Srbije.

1/5 Vidi galeriju Talentovani košarkaš srpskog porekla - Milan Momčilović Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

U srpskoj košarkaškoj javnosti postoji velika nada da bi talentovani šuter jednog dana mogao da obuče dres "Orlova", a u KSS već rade na projektu okupljanja mladih igrača srpskog porekla iz Amerike i njihovom praćenju kroz poseban razvojni program.

Da u reprezentaciji ozbiljno razmišljaju o njemu, potvrdio je i Nemanja Jovanović, član stručnog štaba Srbije i saradnik Dušana Alimpijevića.

“Pratimo Milana Momčilovića i voleli bismo da u budućnosti igra za reprezentaciju Srbije”, poručio je nedavno Jovanović.

Momčilović tako polako postaje jedno od najzanimljivijih imena srpske košarke u Americi, a mnogi veruju da bi naredna sezona mogla potpuno da ga lansira ka NBA ligi i dresu Srbije.