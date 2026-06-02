Košarkaški savez Kanade saopštio je spisak od 23 igrača koji će činiti jezgro reprezentacije u naredne tri godine, a među njima nema jednog od najvećih imena tamošnje košarke - Džamala Mareja.

Prema pisanju kanadskih medija, razlog nije povreda niti loša forma, već novo pravilo saveza. Naime, svi reprezentativci morali su da potpišu trogodišnju obavezu i garantuju da će biti deo programa do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine. Marej to nije želeo da učini.

Novi selektor Gordon Herbert bio je veoma jasan:

"Ako se igrači ne obavežu ovog leta, nisu u planovima."

Zbog toga je as Denver Nagetsa ostao van projekta koji obuhvata kvalifikacije za Mundobasket 2027, samo Svetsko prvenstvo u Kataru, ali i Olimpijske igre dve godine kasnije. Uz Mareja, van programa ostali su i Endrju Vigins i Šejdon Šarp.

Generalni menadžer reprezentacije Rouan Baret potvrdio je da se Marej jednostavno nije obavezao na nastavak saradnje sa nacionalnim timom, iako je godinama bio deo kanadskog programa.

Odluka je izazvala burne reakcije među navijačima. Dok jedni smatraju da savez mora da nagradi one koji su spremni da se potpuno posvete reprezentaciji, drugi veruju da je Kanada napravila ogroman rizik izostavljanjem jednog od najboljih bekova NBA lige. Na društvenim mrežama mnogi poručuju da pravilo ne bi smelo da važi za igrača Marejevog kalibra.

Posebno je zanimljivo što je Marej još 2022. godine bio među igračima koji su se obavezali na prethodni olimpijski ciklus, ali je kasnije zbog zdravstvenih razloga propustio Svetsko prvenstvo 2023, dok je nastupio na Olimpijskim igrama u Parizu.

Za sada nema zvanične izjave Džamala Mareja o novonastaloj situaciji.

Anketa Da li biste podržali pravilo po kojem bi i Nikola Jokić morao unapred da se obaveže na ceo olimpijski ciklus kako bi igrao za Srbiju? Ne, takva pravila su pogrešna! 46.15% Da, reprezentacija je iznad svih! 43.08% Zavisi od okolnosti... Nisam siguran 10.77%