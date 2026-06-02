Košarkaška Evropa danas je na nogama zbog jednog imena – Vasilisa Spanulisa.

Iako se među zainteresovanim evroligašima pominjala i Crvena zvezda, čini se da je Aris u ovom trenutku najbliži angažovanju proslavljenog Grka.

Legendarni plejmejker i aktuelni selektor Grčke nalazi se pred velikom odlukom, a prema pisanju grčkih medija, odgovor koji čeka Aris mogao bi da stigne već tokom dana.

Vasilis Spanulis

U Solunu vlada veliki optimizam. Aris je poslednjih nedelja uložio ozbiljan napor da ubedi Spanulisa da baš on bude zaštitno lice novog projekta kojim klub želi da se vrati u evropsku elitu. Grčki mediji navode da je pred njim predstavljen ambiciozan višegodišnji plan, uz značajno povećanje budžeta i jasnu nameru da se napadne vrh Evrokupa, a zatim i plasman u Evroligu.

Ipak, posao još nije završen. U Grčkoj ističu da između dve strane i dalje postoje detalji koji moraju da budu usaglašeni, ali da se naredni sati smatraju ključnim za konačan rasplet.

Nakon odlaska iz Monaka, za njegove usluge raspitivali su se brojni klubovi, a među imenima koja se i dalje povezuju sa slavnim Grkom nalazi se i Crvena zvezda. Prema informacijama koje su se pojavile u evropskim košarkaškim krugovima, beogradski velikan ostao je među klubovima koji pažljivo prate situaciju i čekaju razvoj događaja.

Zato se u Solunu danas ne prati samo sudbina Arisa. Jednim okom ka Spanulisu gledaju i navijači Zvezde, svesni da bi odgovor koji stigne iz Grčke mogao da utiče i na rasplet trenerske pijace širom Evrope.

Ako Spanulis kaže "da" Arisu, Solun će dobiti najveće trenersko ime u poslednjih nekoliko decenija. Ako, međutim, odluči da sačeka neku atraktivniju evroligašku ponudu, Zvezda bi ponovo mogla ozbiljno da se uključi u trku.

Jedno je sigurno - odluka koja se očekuje danas neće zanimati samo Grke.

Saša Obradović i Vasilis Spanulis rasprava na Monako Zvezda  Izvor: TV Arena sport/Screenshot