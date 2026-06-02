Srpska košarkašica Jovana Nogić imala je zapaženu ulogu, ali njen tim Finiks Merkjuri nije uspeo da izbegne težak poraz na domaćem parketu protiv ekipe Minesote Links – 111:77.

Nogićeva je na parketu provela 16 minuta i za to vreme upisala 8 poena, uz jedan skok, uz solidan šuterski učinak – 3/6 iz igre, uključujući 2/4 za tri poena. Iako nije imala dominantnu minutažu, pokazala je da može da doprinese u kratkim, ali efikasnim intervalima igre.

Srpska košarkašica Jovana Nogić u dresu Finiksa. Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia, Christian Petersen / Getty images / Profimedia

U timu Finiksa najefikasnija je bila Kaleja Kuper sa 18 poena, dok je Minnesota predvođena raspoloženom Kortni Vilijams koja je "eksplodirala" sa 30 poena i potpuno kontrolisala ritam meča.

Američki mediji i analitičari koji prate WNBA ističu da Minnesota u ovom delu sezone izgleda kao jedan od najkompletnijih timova u ligi – sa čvrstom odbranom i širokom rotacijom koja kažnjava svaku grešku rivala. Posebno se naglašava tempo igre koji je u drugom poluvremenu potpuno "slomio" Finiks, koji nije uspeo da odgovori na fizički i energetski intenzitet gostiju.

Finiks Merkjuri se, s druge strane, i dalje nalazi u teškoj situaciji. Ekipa je poslednja na tabeli sa skorom 2-8, što dodatno povećava pritisak u nastavku sezone, dok Minnesota nastavlja borbu za sam vrh Zapadne konferencije sa učinkom 7-2.

Za Nogićevu, ovo je još jedan meč u kojem je pokazala da može da doprinese sa klupe, ali i da traži konstantniju ulogu u rotaciji kako sezona odmiče.