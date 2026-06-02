Prava bomba odjeknula je NBA svetom!

Posle 13 godina saradnje sa kompanijom "Under Armour", Stef Kari odlučio je da okrene novu stranicu i potpiše ugovor koji američki mediji već nazivaju jednim od najznačajnijih marketinških poteza poslednjih godina.

Superstar Golden Stejta i najbolji šuter svih vremena - Stef Kari

Prema informacijama koje su objavili brojni američki mediji, Kari je sa kineskom kompanijom "Li-Ning" dogovorio saradnju na čak 10 godina, a ugovor daleko prevazilazi klasično reklamiranje patika. U pitanju je kompletno širenje njegovog "Curry Brand" projekta na globalno tržište.

Još zanimljivije, dogovor uključuje razvoj košarkaške opreme, odeće za svakodnevnu upotrebu, posebnu golf liniju, ali i pravo da Kari pod svojim brendom potpisuje druge sportiste. To praktično znači da će zvezda Golden Stejta postati mnogo više od zaštitnog lica – postaće čovek koji gradi sopstvenu sportsku kompaniju.

Amerikanci posebno ističu da će u narednom periodu biti otvorene i specijalizovane "Curry Brand" prodavnice u SAD i Kini, što pokazuje koliko su ambiciozni planovi dve strane.

Kari je novi posao nazvao "partnerstvom života", poručivši da je ovo mnogo više od običnog ugovora za patike. Upravo ta formulacija izazvala je ogromnu pažnju u američkoj sportskoj javnosti.

Posebnu težinu celoj priči daje činjenica da je Li-Ning jedan od najvećih sportskih brendova u Aziji sa više od 7.600 prodajnih mesta, dok je Kari godinama među najpopularnijim NBA igračima na kineskom tržištu. Mnogi analitičari smatraju da bi upravo spoj te dve moćne strane mogao da promeni odnos snaga u industriji sportske opreme.

Reakcije navijača bile su burne. Na društvenim mrežama i forumima mnogi su ovaj ugovor nazvali „bombom“, dok su pojedini komentatori ocenili da je Li-Ning ovim potezom zadao ozbiljan udarac konkurentima.

Jedno je sigurno - Stef Kari nije dobio samo novi ugovo, dobio je priliku da izgradi globalno sportsko carstvo koje bi moglo da traje mnogo duže od njegove igračke karijere.