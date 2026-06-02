Kakve vesti iz evropske košarke - Željko Obradović navodno je dobio bezobrazno veliku ponudu od Panatinaikosa i biće veoma zanimljivo videti da li će je prihvatiti.

Prema saznanjima Meridian Sporta, isplivala je strogo čuvana tajna i navodno je Panatinaikos ponudio Obradoviću dvogodišnji ugovor vredan deset miliona evra!

Ako bi prihvatio ponudu, Obradović bi postao ne samo najplaćeniji trener u Evropi, već bi po zaradi bio u rangu vodećih NBA stručnjaka, a Janakopulos bi uspeo u svojoj velikoj želji da ga vrati u Atinu.

Zbog finalne serije šampionata Grčke protiv Olimpijakosa ovo i dalje nije zvanično, ali pomenuti izvor tvrdi da su pregovori u toku.

Nema dileme da bi povratak Željka Obradovića u Panatinaikos dobro prodrmao evropsku košarku.

Kurir Sport / Meridian Sport

