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Jedan od najistaknutijih mladih trenera u američkoj košarci Tod Golden potvrdio je učešće na jubilarnoj 25. Beogradskoj košarkaškoj klinici "Dušan Ivković", saopštili su danas organizatori.

Prošlogodišnji NCAA šampion se tako pridružio impozantnoj listi predavača koju još čine Željko Obradović, Igor Kokoškov i Etore Mesina, čime je Klinika i ove godine opravdala epitet jednog od najeminentnijih seminara za košarkaške trenere u svetu.

"Kao glavni trener Florida Gatorsa, Golden je u sezoni 2024/2025 ostvario vrhunski rezultat osvajanjem SEC šampionata i NCAA titule, čime je ovaj program vratio na sam vrh američke univerzitetske košarke i to prvi put još od 2007. godine", rekao je generalni sekretar Udruženja košarkaških trenera Srbije Strahinja Vasiljević.

Govoreći o Goldenu, Vasiljević je rekao da je Amerikanac trenerski put gradio kroz NCAA sistem, od Kolumbija Univerziteta i Oburna, gde je sarađivao sa Brusom Perlom, do Univerziteta San Francisko, gde je kao glavni trener ostvario jedan od najvećih uspeha u novijoj istoriji tog tima, plasmanom na NCAA fajnal-for 2022. godine, prvi nakon više od dve decenije.

"Zaista smo ponosni na kvalitet i autoritet koji u trenerskom svetu imaju ovogodišnji predavači. Siguran sam da će više od 1.500 trenera, koliko ih očekujemo iz celog sveta, imati šta da čuju, vide i nauče. Pripreme samog događaja su u završnoj fazi i uveren sam da ćemo ispuniti najviše standarde i po ko zna koji put pozicionirati Beograd kao jedinstven košarkaški centar u čitavom svetu", naveo je prvi operativac u organizaciji Klinike.

Beogradska košarkaška Klinika "Dušan Ivković" održaće se 27. i 28. juna u dvorani "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.