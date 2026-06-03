CRVENA ZVEZDA POTPISALA "OL-RAUND" IGRAČA! Radi se punom parom na Malom Kalemegdanu!
KK Crvena zvezda nastavlja da ulaže u budućnost i razvoj mladih talenata.
Novi član grupe perspektivnih igrača koji su dobili poverenje kluba je Jovan Bikić, koji je u ponedeljak potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa crveno-belima.
Talentovani košarkaš, rođen 2008. godine, stavio je paraf na četvorogodišnji ugovor, čime je ozvaničena saradnja sa klubom u kojem je već prošao značajan deo svog košarkaškog razvoja.
Bikić važi za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije, a zahvaljujući svojim fizičkim predispozicijama i košarkaškoj inteligenciji uspešno pokriva više pozicija na terenu - od organizatora igre do krilnih uloga.
Visok je dva metra, a prve košarkaške korake napravio je u KK Pobednik, nakon čega je nastavio razvoj u mlađim kategorijama Zvezde.
Dodatno iskustvo sticao je nastupajući za KK Beko, da bi se potom vratio među crveno-bele i tokom proleća bio važan član juniorske ekipe koja je nastupala na završnim turnirima ABA lige i Evrolige. Na tim takmičenjima ostavio je veoma zapažen utisak, što je bilo dovoljno da zasluži prvi profesionalni ugovor.
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