Košarkaši Bešiktaša poveli su u polufinalu turskog prvenstva, savladavši Bahčešehir rezultatom 82:79. Alimpijević nastavlja da dominira!
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ALIMPIJEVIĆ NASTAVLJA DA DOMINIRA! Košarkaši Bešiktaša poveli u polufinalu turskog prvenstva!
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Košarkaši Bešiktaša poveli su sa 1:0 u polufinalnoj seriji turskog prvenstva, pošto su posle velike borbe savladali Bahčešehir rezultatom 82:79.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Konor Morgan sa 13 poena, dok je na drugoj strani Malakaj Flin pružio odličnu partiju i meč završio sa 23 poena, ali nije uspeo da spreči poraz svoje ekipe.
Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
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Ovom pobedom Bešiktaš je nastavio dominaciju u međusobnim duelima, pošto je stigao do čak osmog uzastopnog trijumfa protiv Bahčešehira.
Drugi meč serije na programu je za dva dana, a plasman u finale izboriće ekipa koja prva stigne do tri pobede.
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