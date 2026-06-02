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Košarkaši Bešiktaša poveli su sa 1:0 u polufinalnoj seriji turskog prvenstva, pošto su posle velike borbe savladali Bahčešehir rezultatom 82:79.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Konor Morgan sa 13 poena, dok je na drugoj strani Malakaj Flin pružio odličnu partiju i meč završio sa 23 poena, ali nije uspeo da spreči poraz svoje ekipe.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Ovom pobedom Bešiktaš je nastavio dominaciju u međusobnim duelima, pošto je stigao do čak osmog uzastopnog trijumfa protiv Bahčešehira.

Drugi meč serije na programu je za dva dana, a plasman u finale izboriće ekipa koja prva stigne do tri pobede.

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