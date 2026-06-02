Slušaj vest

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman najavio je finalnu serijuprotiv najvećeg rivala, Olimpijakosa, istakavši da njegov tim respektuje šampiona Evrope.

1/7 Vidi galeriju Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Poštujemo Olimpijakos jer su imali sjajnu sezonu i osvojili Evroligu. Imaju odlične igrače, odličnog trenera i igraju veoma dobru košarku. Ipak, mi smo ostvarili ubedljivu pobedu kada smo igrali sa kompletnim sastavom u kupu. Sada počinje nova finalna serija, a Olimpijakos ima prednost domaćeg terena, što je plus za njih", rekao je Ataman.

Ataman smatra da domaći teren neće igrati presudnu ulogu ukoliko su uslovi na parketu jednaki za obe ekipe.

"Videli smo u Evroligi da, kada su sudije pravedne i kada ne podležu atmosferi, domaći teren ne znači ništa. Ko god bude igrao bolju košarku u prvoj utakmici, pobediće. Bilo da pobedimo ili izgubimo, spremni smo da igramo i da dobijemo prvu utakmicu. Naš jedini cilj je da igramo dobru košarku i postanemo šampioni".

Prvi meč finalne serije igra se u sredu u Pireju, a šampion Grčke biće ekipa koja prva stigne do tri pobede.