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Košarkaši Tenerifa napravili su veliko iznenađenje na startu četvrtfinala Endesa lige, pošto su usred Madrida savladali Real rezultatom 98:97 i poveli sa 1:0 u seriji.

U redovima Reala najefikasniji je bio Trej Lajls sa 15 poena, dok je Andres Felis dodao 14. Teo Maledon meč je završio sa 13, a Hezonja sa 12 poena.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kod Tenerifea je Fernandes ubacio 17 poena uz četiri pogođene trojke, dok je isti učinak imao i Van Bek.

Tenerife je tako stigao do ogromnog brejka i sada će pred svojim navijačima imati priliku da za dva dana izbori plasman u polufinale španskog prvenstva.

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