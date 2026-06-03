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Evropska košarka nalazi se pred najvećom promenom u modernoj istoriji!

NBA i FIBA privode kraju pregovore o formiranju nove elitne lige na Starom kontinentu, a prema najnovijim najavama, spektakularni projekat NBA Evropa trebalo bi da startuje već u oktobru 2027. godine.

To je potvrdio komesar NBA lige Mark Tejtum, koji je otkrio da se ceo projekat nalazi u završnoj fazi i da je ostalo još samo nekoliko koraka do konačne realizacije.

"Ostvarili smo ogroman napredak u stvaranju nove lige u Evropi i nalazimo se u završnoj fazi pred planirano pokretanje u oktobru 2027. godine", poručio je Tejtum.

Prema planu NBA i FIBA, novo takmičenje brojaće 16 klubova. Deo ekipa imaće garantovano mesto u ligi, dok će preostali učesnici ulaziti kroz sistem sportskih rezultata i kvalifikacija.

Mark Tejtum Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međutim, najveća nepoznanica i dalje je Evroliga.

NBA već mesecima pokušava da pronađe zajednički jezik sa vodećim evropskim takmičenjem, ali dogovor još nije postignut. Tatum je potvrdio da će u narednim nedeljama biti održan novi sastanak sa čelnicima Evrolige, ali je istovremeno poslao i jasnu poruku.

"Ako ne uspemo da pronađemo zajednički jezik, spremni smo da nastavimo sa našim partnerima, investitorima i FIBA."

Drugim rečima, NBA Evropa će se dogoditi sa ili bez Evrolige.

Posebnu pažnju izazvala je i priča o Luki Dončiću. Slovenačka superzvezda Los Angeles Lakersa već se pominje kao jedan od zaštitnih znakova budućeg projekta, naročito nakon što se uključio u razvoj novog košarkaškog projekta u Rimu, gradu koji se često navodi kao jedan od kandidata za mesto u novoj ligi.

1/8 Vidi galeriju Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tatum nije krio oduševljenje Dončićevom podrškom.

"Sjajno je imati nekoga poput Luke, koji je igrao Evroligu, a sada se na ovaj način vraća evropskoj košarci. Veoma je uzbuđen zbog našeg projekta."

Komesar NBA otkrio je i da je više puta razgovarao sa Dončićem o budućnosti evropske košarke, kao i da slovenački as smatra da je došlo vreme za novi sistem koji bi dodatno unapredio razvoj sporta na kontinentu.

Zbog toga sve više raste uverenje da Dončić neće biti samo promoter projekta, već da bi mogao da ima i ozbiljnu ulogu u stvaranju jednog od budućih evropskih klubova pod okriljem NBA.

U međuvremenu, interesovanje investitora premašilo je sva očekivanja. NBA je već dobila veliki broj ponuda za ulazak u novu ligu, a pojedini strani mediji navode da su pojedine investicione grupe spremne da ulože stotine miliona evra kako bi obezbedile mesto u budućem takmičenju.

Dok pregovori sa Evroligom ulaze u završnu fazu, jedno je jasno – odbrojavanje do oktobra 2027. godine je počelo.

Ako plan NBA i FIBA uspe, evropska košarka dobiće potpuno novo lice, a Evroliga će se prvi put suočiti sa konkurencijom najmoćnije košarkaške organizacije na svetu.

Pitanje više nije da li NBA dolazi u Evropu. Pitanje je samo ko će joj se pridružiti.