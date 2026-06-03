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Sprema se detonacija u KK Partizan! Prema pisanju portala Direktno, crno-beli su krenuli po Aleksu Avramovića i ljubimca navijača žele da vrate u klub.

Pomenuti izvor tvrdi kako Partizan i Zvezda naredne sezone žele da se okrenu proverenim domaćim igračima, te da je zbog toga baš Avramović prvi pik crno-belih.

Aleksa trenutno nastupa za Dubai i igraće baš protiv Partizana finalnu seriju ABA lige, a kako Direktno tvrdi, kontakti su već uspostavljeni. Preciznije, očekuje se da dva kluba uskoro sednu za pregovarački sto pošto postoji jedan veliki problem u realizaciji transfera - Dubai je tražio obeštećenje za svog košarkaša.

1/4 Vidi galeriju Aleksa Avramović u dresu Dubaija Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Partizan silno želi da vrati Aleksu, ali je posao daleko od gotovog. Dubai zahteva obeštećenje i upravo je to tačka oko koje će se voditi pregovori. Zasad crno-beli vagaju da li da ispune finansijske zahteve kluba iz Emirata. Nema sumnje da bi povratak iskusnog plejmejkera bio veliki posao za klub iz Humske - stoji u tekstu portala Direktno.

Nema dileme da bi Aleksa Avramović bio veliko pojačanje za Partizan, a da li će do transfera doći, ostaje da se vidi...

Avramović je odigrao 22 utakmice u Evroligi ove sezone i prosečno je beležio 9,3 poena, tri asistencije i dva skoka.

Kurir Sport / Direktno

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