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Košarkaš Njujorka Mičel Robinson, koji je polomio mali prst desne šake, trenirao je pred prvu utakmicu NBA finala koje Niksi igraju protiv San Antonija.

Robinson je sa zavojem na ruci driblao i šutirao tokom dela treninga koji je bio otvoren za medije.

Centar Niksa se povredio tokom slobodne nedelje, van utakmice ili treninga.

U izveštaju o povredi koji je objavljen u utorak, Robinson je naveden kao upitan za prvu utakmicu finala.

"Ne mogu dovoljno da vam zahvalim na ljubavi i podršci koju većina vas pruža, posebno u ovakvom trenutku u mom životu. To čini da sve bude 100 puta podnošljivije", napisao je Robinson na društvenim mrežama prošlog vikenda, nakon što je objavljena vest o njegovoj povredi.

Robinson, koji je odigrao 445 utakmica za Nikse, 105 više od bilo kog drugog igrača u trenutnom sastavu Niksa, nije igrao samo na jednoj od 14 plej-of utakmica svog tima na putu do finala.

Mičel Robinson
Mičel Robinson Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Prva utakmica NBA finala između Njujorka i San Antonija igra se naredne noći, a domaćini su Sparsi.

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