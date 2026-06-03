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Košarkaši Tenerifa napravili su pravu senzaciju i savladali Real Madrid u gostima rezultatom 98:97 u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa španske Endesa lige, i to posle jednog od najluđih finiša u sezoni.

U poslednji minut Real je ušao sa velikih 96:89 i delovalo je da je sve gotovo - “kraljevi” su već videli prvu pobedu u seriji. Međutim, usledio je potpuni raspad i nestvaran povratak gostiju.

Sve je počelo trojkom Haimea Fernandeza na 39 sekundi do kraja, kojom je Tenerife prišao na minus četiri. Real je potom propustio šansu da reši meč, a kazna je stigla brzo – 14 sekundi pre kraja Aaron Doornekamp pogađa trojku za 96:95 i diže tenziju do maksimuma.

Real je tada bio primoran na faul, ali je Trej Lajls pogodio samo jedno slobodno bacanje, ostavljajući Tenerifima 11 sekundi za poslednji napad.

Umesto produžetka, usledio je šok - Tenerife ide na sve ili ništa, a Haime Fernandez ponovo pogađa trojku, ovaj put za potpuni preokret na četiri sekunde pre kraja i muk u Madridu.

Real je imao poslednji napad za pobedu, odgovornost je preuzeo Mario Hezonja, ali je njegov šut sa zvukom sirene bio neprecizan.

Tako je Tenerife upisao istorijsku pobedu i postao prvi tim posle 18 godina koji je kao osmi u ligaškom delu šampionata savladao prvoplasirani tim već na startu plej-ofa. Tenerife će sada imati priliku da na svom terenu izbore plasman u polufinale španskog prvenstva.

Pogledajte ludu završnicu ove utakmice: