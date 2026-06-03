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Informacija da Aleksa Avramović dolazi u Partizan podgrejala je nade navijača crno-belih da će imati plejmejkerski par Karlik Džons - Aleksa Avramović, ali od toga neće biti ništa.

Razlog je veoma jednostavan - reprezentativac Srbije ima sjajan ugovor u Dubaiju i teško da Partizan može da mu parira, a uz to bi klub iz Humske trebalo da plati obeštećenje.

1/4 Vidi galeriju Aleksa Avramović u dresu Dubaija Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Avramović je potpisao ugovor do 2028. godine, a, kako saznajemo, po sezoni zarađuje 1.500.000 dolara, što Partizan sasvim sigurno ne bi mogao da izdvoji jer je znatno povećao ugovor Karliku Džonsu, ima veliko finansijsko opterećenje u vidu Šejka Miltona i Džabarija Parkera, kog i dalje mora da plaća, jer je Huventud preuzeo mali deo njegovih primanja.

Takođe, beogradski evroligaš će morati da potroši ozbiljan novac na druge pozicije u timu - krilnog centra i centra, ako želi da bude konkurentan u Evroligi.

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