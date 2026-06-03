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Srpska košarkašica Anđela Dugalić nastavila je da gradi svoje ime u najjačoj ženskoj ligi sveta, pošto je odigrala zapaženu ulogu u ubedljivoj pobedi Vašington Mistiksa protiv Čikago Skaja rezultatom 90:72.

Dugalićeva je za nešto više od 13 minuta na terenu zabeležila osam poena uz sedam skokova i jednu asistenciju, a imala je šut iz igre 3/8 (0/2 za tri poena) i 2/2 sa linije za slobodna bacanja. Zanimljivo, isti učinak imale su i njene saigračice Loren Bets i Alisija Florez Getino, dok je tim do pobede predvodila Šakira Ostin sa 17 poena.

Vašington je odigrao možda i jednu od najboljih utakmica sezone. Posle izjednačene prve deonice, Mistiksi su preuzeli kontrolu, a ključna je bila treća četvrtina u kojoj su potpuno slomili otpor rivala i stigli do dvocifrene prednosti koju do kraja nisu ispuštali.

Američki mediji posebno ističu da je pobeda ostvarena bez jedne od važnijih igračica Sonije Sitron, pa je doprinos igračica iz drugog plana dobio dodatnu težinu. Upravo je među njima bila i Dugalićeva, koja je iskoristila ukazanu minutažu i pomogla ekipi da stigne do četvrte pobede u sezoni.

Za Anđelu je ovo još jedan korak napred u debitantskoj WNBA sezoni. Srpkinja je ove godine izabrana kao 11. pik na draftu i važi za jednu od mladih igračica na koje Vašington ozbiljno računa u projektu stvaranja novog tima. Američki mediji su je još tokom priprema svrstavali među najveće talente u mladoj generaciji Mistiksa.

1/5 Vidi galeriju Anđela Dugalić u dresu Vašingtona Foto: Richard Dizon / Zuma Press / Profimedia, Sam Hodde / Getty images / Profimedia, Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Ako nastavi ovakvim tempom, nema sumnje da će Dugalićeva sve češće privlačiti pažnju američke košarkaške javnosti, ali i navijača u Srbiji koji pomno prate njene prve korake u WNBA ligi.