Slušaj vest

Poslednjih dana u javnosti su se pojavile brojne spekulacije o statusu Nikole Topića pred predstojeće julske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, pa je Košarkaški savez Srbije odlučio je da se zvanično oglasi.

Pitanje da li će jedan od najvećih talenata srpske košarke biti na raspolaganju reprezentaciji izazvalo je veliku pažnju javnosti, posebno nakon teškog perioda oporavka kroz koji je mladi plejmejker prošao prethodnih meseci.

1/9 Vidi galeriju Mladi Nikola Topić u dresu Oklahome Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Screenshot, William Purnell / Getty images / Profimedia

Kako bi stavio tačku na nagađanja, KSS je izdao saopštenje u kojem je naglasio da će svaka odluka biti doneta isključivo u interesu samog igrača, kao i da ne postoji nikakva dilema kada je u pitanju Topićeva privrženost nacionalnom timu.

KSS je posebno istakao da je potpredsednik KSS za mušku košarku Nenad Krstić boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je razgovarao sa Nikolom Topićem, ali i sa predstavnicima Oklahome kako bi se pronašlo najbolje rešenje za nastavak njegove karijere i eventualni nastup za Srbiju.

Saopštenje KSS prenosimo u celosti:

"Nikola Topić je jedan od najtalentovanijih srpskih igrača i budućnost naše košarke. Nakon ozbiljnog zdravstvenog problema i perioda oporavka, Nikolin status pažljivo prate stručni medicinski timovi, kako njegovog kluba, tako i reprezentacije Srbije.

Svaka odluka u vezi sa njegovim nastupom za reprezentaciju biće u najboljem interesu srpskog košarkaša. Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za mušku košarku Nenad Krstić boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razgovarao i sa Topićem, ali i trenerom i čelnicima Oklahome.

Nikola Topić je u više navrata pokazao privrženost reprezentaciji Srbije, a njegov patriotizam, profesionalizam i želja da nosi nacionalni dres nikada nisu bili niti mogu biti predmet bilo kakve sumnje.

Molimo medije i javnost za razumevanje i odgovornost prilikom izveštavanja o našem reprezentativcu iza kog je izazovan period oporavka. Košarkaški savez Srbije će o svim relevantnim informacijama u vezi sa sastavom reprezentacije blagovremeno obavestiti javnost."

Iz saopštenja je jasno da Savez želi da zaštiti mladog košarkaša od pritiska i spekulacija, ali i da pošalje poruku da Topićeva želja da igra za Srbiju nije sporna. Konačna odluka o njegovom eventualnom nastupu u julskom prozoru biće doneta nakon konsultacija sa medicinskim timovima i njegovim NBA klubom.