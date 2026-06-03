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Miloš Teodosić, novi je sportski direktor KK Crvena zvezda!

Godinu dana pošto je okončao svoju veliku igračku karijeru, i to upravo u dresu Zvezde, Miloš Teodosić je pojačao crveno-bele u novoj ulozi - kao prvi operativac sportskog sektora:

1/4 Vidi galeriju Miloš Teodosić novi sportski direktor KK Crvena zvezda Foto: KK Crvena Zvezda

"Pre svega, hvala klubu na ukazanom poverenju. Hvala i brojnim navijačima na svim porukama podrške koje sam dobio u poslednjih sedam dana. Potrudiću se da opravdam to poverenje i da uvek dam maksimum za Crvenu zvezdu.

Otvaram jedno novo poglavlje, posle igračke karijere, u kojem ću se potruditi da sve svoje kapacitete stavim u službu Crvene zvezde. Moj manir nikada nije bio da obećavam i da koristim reči koje se svima dopadaju. Znam gde sam došao, znam i šta su uvek Zvezdini ciljevi i motivi. To će biti i moji ciljevi i motivi. Neće biti velikih reči, koje se dopadaju i opijaju u momentu, već su moj cilj dela koja će ostati upisana u istoriji Crvene zvezde.

Nema puno priče, moramo da radimo - Veliki posao je pred nama, i nadam se da ćemo na kraju puta svi zajedno moći da se radujemo.

Uveren sam da će naš kvalitetan, i pre svega pošten pristup biti ispraćen punim tribinama i velikom podrškom, jer nam je ona potrebna. Moja velika želja je da svi mi Zvezdaši dišemo kao jedan, i da se radujemo svi zajedno", rekao je novi sportski direktor Crvene zvezde Miloš Teodosić.

Predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić istakao je da je srećan zbog dolaska Teodosića:

"Dolazak Miloša Teodosića u našu i njegovu Crvenu zvezdu je veliki korak za klub. Crvena zvezda i Miloš Teodosić su prirodan spoj, nakon završetka njegove velike igračke karijere. Kao predsednik kluba želim da mu zahvalim što je u našim razgovorima još pre godinu dana prepoznao šta želimo da napravimo od Crvene zvezde i što se prepoznao u tome kao važan deo sistema koji želimo da napravimo. Sada kada je spreman za taj novi korak, poželeću mu od srca puno uspeha u novom poglavlju koje pravi u svojoj karijeri i životu, i puno uspeha na novom poslu. Imaće maksimalnu podršku, počev od mene kao predsednika, pa preko svih zaposlenih u klubu, da radi i sprovede svoje ideje. Cilj je da jačamo naš sistem i nadograđujemo klub na ponos svih Zvezdaša. Dolazak Miloša Teodosića je zato veliki korak u tom pravcu", rekao je predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić.

Miloš Teodosić će na ovoj funkciji naslediti Milana Dozeta.

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