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Košarkaški klub Crvena zvezda uveliko radi na formiranju tima za narednu sezonu. U toku današnjeg dana Miloš Teodosić zvanično je imenovan za funkionera crveno-belih, i tu nije kraj potpisima. 

A kako Kurir nezvanično saznaje, na Mali Kalemegdan trebalo bi da stigne i novo pojačanje. U pitanju je bek Valensije Branku Badio, pregovori su u završnoj fazi, te bi uskoro sve trebalo da bude ozvaničeno.

Senegalski reprezentativac iza sebe ima sjajnu sezonu u Evroligi, te ne čudi što ga u poslednje vreme dovode u vezu sa mnogim evropskim klubovima. 

Branku Badio je igrao na svih 40 utakmica Evrolige, a u proseku je beležio 11,2 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije po meču.

Nezvanično, crveno-beli su ozbiljno zagrizli, te nema sumnje da će odrešiti kesu koliko god da treba, samo da ga dovedu. 

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir