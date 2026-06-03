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Košarkaški klub Crvena zvezda uveliko radi na formiranju tima za narednu sezonu. U toku današnjeg dana Miloš Teodosić zvanično je imenovan za funkionera crveno-belih, i tu nije kraj potpisima.

A kako Kurir nezvanično saznaje, na Mali Kalemegdan trebalo bi da stigne i novo pojačanje. U pitanju je bek Valensije Branku Badio, pregovori su u završnoj fazi, te bi uskoro sve trebalo da bude ozvaničeno.

Senegalski reprezentativac iza sebe ima sjajnu sezonu u Evroligi, te ne čudi što ga u poslednje vreme dovode u vezu sa mnogim evropskim klubovima.

Branku Badio je igrao na svih 40 utakmica Evrolige, a u proseku je beležio 11,2 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije po meču.

Nezvanično, crveno-beli su ozbiljno zagrizli, te nema sumnje da će odrešiti kesu koliko god da treba, samo da ga dovedu.