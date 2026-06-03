Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker. Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.