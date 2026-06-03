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Edin Avdić, jedan od najpoznatijih regionalnih novinara i komentatora, iznenada je preminuo u 47. godini.

On je umro u Beogradu, od posledica iznenadnih srčanih problema, prenosi "Radiosarajevo.ba"

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker. Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine. 

U poslednje vreme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podkast „Udvajanje“, kao i svoju autorsku emisiju „X&O’s chat“.

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije. 

Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

 (Kurir sport/Radiosarajevo.ba)

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