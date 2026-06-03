Preminuo poznati sportski novinar i komentator.
OGROMNA TUGA
NIŠTA NIJE SLUTILO NA TRAGEDIJU: Ovo je poslednja objava Edina Avdića samo par sati pre smrti...
Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.
Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen
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Avdić je iznenada preminuo u 47 godini života.
Avdić je bio specijalista za košarku i dugo godina je radio kao komentator na " Arena sportu".
Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.
Da ništa nije slutilo na smrt govori i njegova poslednja objava na društvenoj mreži Instagram samo par sati pred tragediju.
"Miloš Teodosić je novi sportski direktor Zvezde", napisao je Avdić.
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