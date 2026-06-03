Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.

Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je iznenada preminuo u 47 godini života.

Avdić je bio specijalista za košarku i dugo godina je radio kao komentator na " Arena sportu".

Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Da ništa nije slutilo na smrt govori i njegova poslednja objava na društvenoj mreži Instagram samo par sati pred tragediju.

 "Miloš Teodosić je novi sportski direktor Zvezde", napisao je Avdić.

Ne propustiteKošarka"TELETOVIĆ ZA 3 I RA-TA-TA-TA-TA! S PARKINGAAAAA" Ovim komentarima je Edin Avdić ušao u legendu - posebno se pamti euforija oko "Kecmanove trojke"
Screenshot 2026-06-03 175624.png
KošarkaKO JE BIO EDIN AVDIĆ? Zbog njegovih komentara ceo region je zavoleo košarku...
edin1.jpg
KošarkaOGROMNA TRAGEDIJA POTRESLA REGION: Umro Edin Avdić!
Edin Avdić
EvroligaON JE VEĆ BIVŠI U PARTIZANU? Reči koje su zaledile Grobare - da li stvarno odlazi?
Karlik Džons i Sterling Braun na meču Partizan - Asvel

00:37
Haime Fernandez trojka za pobedu na Real Madrid Tenerife Izvor: TV Arena sport/Screenshot