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Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je iznenada preminuo u 47 godini života.

Avdić je bio specijalista za košarku i dugo godina je radio kao komentator na " Arena sportu".

Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Da ništa nije slutilo na smrt govori i njegova poslednja objava na društvenoj mreži Instagram samo par sati pred tragediju.

"Miloš Teodosić je novi sportski direktor Zvezde", napisao je Avdić.