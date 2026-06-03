Edin Avdić je bio izuzetno blizak sa Nikolom Jokićem, koji je poznat po tome što izbegava da se pojavljuje u javnosti. Ipak, Edin je stekao njegovo poverenje i bio jedan od retkih sa kojima bi pristao da odradi intervju.

Jokić je bio Avdićev gost u podkastu X&O, a autor emisije je tada otkrio neverovatnu činjenicu vezanu za najboljeg košarkaša sveta.

- Ne mogu da verujem da je neko toliko kritičan prema sebi, pri čemu ja znam da to nije foliranje. Evo ja ću ispričati jedan privatan detalj, nije bitno koja je utakmica. Mi smo se čuli posle te utakmice, ti meni govoriš: "Znaš šta ja možda nisam toliko dobar igrač koliko ljudi misle..." - ispričao je Avdić, pa dodao:

- Ja stanem ovako, je l' moguće da to lik izgovori, nisam smeo to da kažem, ali mi je nenormalno da neko to izgovori. Nisam navikao da igrač koji je tako visoko, znaš da obično svi izađu sa bokserskim mentalitetom, ja najbolji, šampion, ne može mi niko ništa, mogu da dam 80.

- Sad ću da ti kažem. Majk Tajson kada je ulazio u ring, kaže bojao sam se svog protivnika. Kad je ulazio... A kad uđe u ring, drugačije je bilo. Ako se Majk Tajson boji svog protivnika pre nego što uđe u ring, mislim, Majk Tajson je možda malo jači od mene... Tako da nije sramota. Ja isto imam neki strah, kritiku, kada počinje, kada se završi, ali tokom utakmice, osećam se veoma komforno - naveo je Jokić.

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker. Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

U poslednje vreme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podkast „Udvajanje“, kao i svoju autorsku emisiju „X&O’s chat“.

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.

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