Jedan od najboljih košarkaških novinara Edin Avdić preminuo je u sredu u 47. godini života. Mediji i košarkaške ličnosti se opraštaju od njega, a među njima i je i Aleksandar Saša Đorđević.

"Uz veliki šok i neizmernu bol, poslednji pozdrav jedinstvenom Edinu i najiskrenije saučešće porodici. Počivaj u miru, prijatelju. Košarka je rasla i uz tvoju prepoznatljivu, istinsku ljubav punoj šarma prema njoj i znanje za respekt. RIP. Falićes puno", napisao je nekadašnji selektor reprezentacije Srbije.

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić je rođen u Sarajevu 1979. godine. Od ranog detinjstva se bavio košarkom u Bosni. Godine kada se on rodio, oni su postali prvaci Evrope. U mlađim kategorijama je igrao kao bek, a nakon prelaska u prvi tim, postao je vrsni plejmejker. Nakon izvesnog vremena, odlučio je da prestane da se bavi košarkom i posvetio se studijama. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

Prvi posao je dobio na Federalnoj televiziji, a nakon toga je radio na OBN-u. Tu se istakao energičnim prenosima NBA lige, kao i reprezentacije Bosne i Hercegovine.

U poslednje vreme, zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem, vodio je popularni podkast „Udvajanje“, kao i svoju autorsku emisiju „X&O’s chat“.

Zahvaljujući znanju, harizmi i autentičnom pristupu, Avdić se smatra jednim od najprepoznatljivijih i najcenjenijih sportskih komentatora na prostoru bivše Jugoslavije.

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