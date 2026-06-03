Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je iznenada preminuo u 47 godini života.

Avdić je bio specijalista za košarku i dugo godina je radio kao komentator na " Arena sportu".

Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Njegov glas je ostao upamćen u ABA ligi, koja se oglasila povodom njegove smrti.

"Kolektiv ABA lige duboko je potresen iznenadnim odlaskom voljenog komentatora i košarkaške ličnosti Edina Avdića. Edinova strast prema igri bila je očigledna u svemu što je radio. Kroz svoje pronicljive komentare, zanimljiv medijski rad i kao voditelj ABA Talks podkasta, pomogao je da približi košarku navijačima širom regiona i ostavio je trajan trag u ovom sportu.

Upućujemo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, kolegama i svima čije je živote dotakao. Njegov glas, strast i ljubav prema košarci mnogo će nedostajati, a njegovo nasleđe ostaće dragocen deo zajednice ABA lige", stoji u saopštenju ovog takmičenja.