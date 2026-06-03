Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.

Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je iznenada preminuo u 47 godini života.

Avdić je bio specijalista za košarku i dugo godina je radio kao komentator na " Arena sportu".

Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

U šoku je bio i Jusuf Nurkić, koji je bio upravo poslednji gost Edinovog autorskog podkasta X&O Chat, gde mu se NBA as "otvorio" kao nikada i dao mnoge ekskuzivne izjave.

Jusuf Nurkić se oprostio od Edina Avdića
Jusuf Nurkić se oprostio od Edina Avdića Foto: bosnianbeast27/instagram

 - Šokiran sam. Život je stvarno nepredvidiv i krhak. Edin Avdić je bio izuzetan čovek. Vrhunski profesionalac i pravi radnik koji je košarku voleo svim srcem. Decenijama nam je donosio najbolje prenose sa strašću i znanjem koje malo ko ima. Ostavio je dubok trag i uvek će se pamtiti kao najbolji košarkaški komentator sa ovih prostora. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru - napisao je Jusuf Nurkić.

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