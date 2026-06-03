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Trener košarkaša Dubaija Aleksandar Sekulić rekao je danas da povratak kući mnogo znači njegovoj ekipi, kao i da će u finalu ABA lige protiv Partizana ključna biti igra u odbrani.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Dubai, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

"Mislim da ovo mnogo znači ne samo meni, već pre svega timu, ali i samom gradu Dubaiju. Dugo smo bili odsutni i nismo imali priliku da osetimo domaću atmosferu. Zato mislim da će nam ovo značiti. Verujem da su momci motivisani, igramo veoma dobro i samo treba tako da nastavimo. Biće to težak meč, ali poznajem ove momke", rekao je Sekulić, preneo je sajt takmičenja.

Košarkaši Dubaija dočekaće u četvrtak ekipu Partizana, u prvoj utakmici finalne serije ABA lige. Finalna serija igra se na tri pobede.

Partizan je uvažio bezbednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa će Dubai po prvi put biti domaćin u svojoj "Koka-Kola Areni" nakon početka rata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i Izraela.

Sekulić je kao najveću opasnost istakao plejmejkera Partizana Karlika Džonsa.

"Otkako se vratio Karlik oni su potpuno drugačiji tim. On im donosi sasvim novu energiju. A Dvejn (Vašington) je sjajan šuter i odličan strelac. Zato moramo da se fokusiramo na njihove ključne igrače, da izađemo na teren i odigramo čvrstu odbranu. Imamo kvalitetan i širok sastav. Ako budemo igrali agresivno u odbrani i pravilno rotirali igrače, sve će biti dobro", dodao je slovenački trener.

Košarkaš Dubaija Dvejn Bejkon rekao je da su igrači uzbuđeni iz dva razloga, zbog početka finalne serije i povratka kući, nakon što su duži period kao domaćini igrali u Bosni i Hercegovini.

"Igramo protiv sjajnog tima, koji je posebno u završnici Evrolige, kao i u ABA ligi, bio veoma dominantan. Odigrali su odlične utakmice i pobedili Crvenu zvezdu u polufinalu. Zato će za nas biti veliki izazov da ih zaustavimo. Posebno će naša timska odbrana morati da bude na najvišem mogućem nivou kako im ne bismo dozvolili da se opuste i pronađu svoj ritam. Istovremeno mislim da imamo mnogo napadačkog potencijala, tako da moramo da iskoristimo kvalitete koje imamo", zaključio je Bejkon.

Prva utakmica finalne serije ABA lige između Dubaija i Partizana igra se u četvrtak od 18.00.