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Bila je ovo i treća pobeda naših momaka koji će od 21:35 protiv takođe perfektne Austrije igrati za prvo mesto u grupi i lakšeg rivala u doigravanju, kao i tri dana pauze.

Prvog dana turnira, podsetimo, naša selekcija bila je maksimalna protiv Madagaskara i svetskog prvaka Španije.

U Grupi A kolo pre kraja Austrija i Srbija imaju maksimalan učinak (3/0), i u direktnom duelu od 21.35 odlučuju o učesniku četvrtfinala, dok će drugoplasirani i trećeplasirani tim ići u osminu finala.

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