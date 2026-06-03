Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 pobedila je Australiju rezultatom 20:16 u grupnoj fazi Svetskog prvenstva u Varšavi.
Košarka
BASKETAŠI SRBIJE SLAVILI POSLE NEOČEKIVANE DRAME: Australija pala - naši momci u četvrtfinalu Svetskog prvenstva
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Bila je ovo i treća pobeda naših momaka koji će od 21:35 protiv takođe perfektne Austrije igrati za prvo mesto u grupi i lakšeg rivala u doigravanju, kao i tri dana pauze.
Prvog dana turnira, podsetimo, naša selekcija bila je maksimalna protiv Madagaskara i svetskog prvaka Španije.
U Grupi A kolo pre kraja Austrija i Srbija imaju maksimalan učinak (3/0), i u direktnom duelu od 21.35 odlučuju o učesniku četvrtfinala, dok će drugoplasirani i trećeplasirani tim ići u osminu finala.
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