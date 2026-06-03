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"KK Partizan izražava saučešće porodici i prijateljima velikog sportskog novinara Edina Avdića koji je danas iznenada napustio ovaj svet u 47. godini života. Edine, počivaj u miru", navodi se u objavi kluba na zvaničnom Iks nalogu.

Edin Avdić
Foto: Instagram

Od Avdića su se oprostili i legendarni srpski košarkaš i trener Aleksandar Đorđević, bosanskohercegovački igrači Jusuf Nurkić i Mirza Teletović, kao i zvaničnici regionalne ABA lige, koju je Avdić godinama komentarisao.

Avdić je rođen 19. juna 1979. godine u Sarajevu, gde je počeo košarkašku karijeru u mlađim selekcijama Bosne, da bi zatim diplomirao novinarstvo na tamošnjem Fakultetu političkih nauka.

Novinarsku karijeru počeo je na Federalnoj televiziji, a zatim prelazi na sarajevski OBN, na kojem je komentarisao utakmice NBA lige.

Karijeru je nastavio u Beogradu, gde je od 2009. godine radio na Areni sport, a ostaće upamćen po komentarisanju finala ABA lige iz 2010. godine između Partizana i Cibone, koje je završeno trojkom Dušana Kecmana preko celog terena.

Poslednjih godina Avdić je zajedno sa kolegom Milošem Jovanovićem vodio podkast "Udvajanje", kao i svoju autorsku emisiju "X&O's chat".

Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

(Beta)

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