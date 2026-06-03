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Basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Srbija je ovom pobedom obezbedila prvo mesto u grupi A na 3x3 Svetskom prvenstvu u Poljskoj.

Basketaška reprezentacija Srbije iza sebe ima savršen i treći dan Svetskog prvenstva u Basketu 3x3, gde su uspeli da savladaju svoje protivnike u oba meča.

Prvo su Orlovi bili bolji od Australije sa 20:16, a onda su u meču za prvo mesto dobili i Austriju sa 21:11.

Srbija je prvog dana bila bolja od Madagaskara i Španije, što je dalo samo potreban zalet za ovaj drugi takmičarski dan.

Takođe, ono što je bilo dosta interesantno je i to da je Španija, koja je aktuelni prvak sveta, zabeležila dva poraza i ispala je sa turnira.

Tako je naša selekcija je igrala protiv Austrije za prvo mesto u grupi.

Dobro se držala Austrija na početku, posle prvog minuta, ali su već u trećem naši basketaši uspeli da naprave potrebnu prednost i odvoje se malo više - 8:4..

Austrija je pokušavala šutem za dva poena da se vrati, ali ništa od toga, bilo je 14:8 posle pet minuta igre.

Tu je meč bio prelomljen za na kraju ubedljivih 21:11.

Najbolji učinak u selekciji Srbije imao je Strahinja Stojačić sa osam poena, dok je Nemanja Barać upisao šest poena. Andreja Milutinović je dodao četiri poena, a poen manje je zabeležio Nenad Nerandžić.

U selekciji Austrije najefikasniji je bio Fabio Zehnel sa četiri poena, a Kvinsi Digs je dodao tri poena.

Srbija je šestostruki svetski prvak u basketu, a grupnu fazu završila je na prvom mestu sa maksimalnim učinkom nakon četiri kola.

U osminu finala su se iz Grupe A plasirale selekcije Austrije (3/1) i Madagaskara (2/2), dok je aktuelni svetski šampion - Španija, završila učešće u grupnoj fazi sa skorom 1/3.

Eliminacione utakmice igraju se 6. juna, dok su dan kasnije na programu mečevi za medalje.