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Tragična vest stigla je u sredu, da je preminuo poznati novinar i komentator Edin Avdić.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je iznenada preminuo u 47 godini života.

Avdić je bio specijalista za košarku i dugo godina je radio kao komentator na " Arena sportu".

Bio je prepoznatljiv po svojim komentarima utakmica zajedno sa Nenadom Kostićem. Ova vest potresla je čitav region, došla je iznenada i potpuno neočekivano.

Ređali su se danas košarkaši, pa i sportisti iz regiona koji su se opraštali od komentatora i novinara, a poštu je odao i Bogdan Bogdanović koji je na društvenoj mreži Instagram podelio ovu tužnu vest.

Bogdanović je bio u Partizanu kada je Avdić prenosi utakmice crno-belih, a neretko su bili u kontaktu, kako poslovnom, tako i privatnom i tokom godina koje je Bogdanović provodio u NBA ligi.

Srpski košarkaš samo je jedan u nizu onih koji su u toku popodneva podelili ovu tužnu vest.

Edin avdić Foto: Instagram/bogdanbogdanovic