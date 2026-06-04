Košarkaši Partizana gostuju Dubaiju u prvoj utakmici finala plej -ofa ABA lige.
ABA LIGA
CRNO-BELI JURE BREJK U EMIRATIMA: Evo gde možete pratiti prenos meča Dubai - Partizan!
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Partizan je do finala stigao pobedom nad večitim rivalom Crvenom zvezdom rezultatom 2:0 u seriji.
Partizan - Dubai, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
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Dubai je do finala došao preko majstorice i pobede protiv Budućnosti sa 2:1
Finalna serija igra se na tri dobijena meča, a prednost domaćeg terena imaće Dubai kao prvoplasirani u regularnom delu.
Serija se igra po principu 2-2-1.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.
Meč u Emiratima počinje u 18 časova.
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