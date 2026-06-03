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Bila je ovo 18. uzastopna pobeda ekipe Jorgosa Barcokasa u svim takmičenjima i treća uzastopna protiv najvećeg rivala, koji će za dva dana na istom mestu pokušati da dođe do brejka u seriji.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Real, finale Evrolige 2026 Foto: ANGELOS TZORTZINIS / AFP / Profimedia

Sveže krunisani prvak Evrope zasluženo je odeno pobedu u Pireju jer je vodio gotovo 40 minuta - maksimalno 17 poena razlike sredinom treće deonice (52:35).

Međutim onda se Panatinaikos probudio.

U tom delu meča eksplodirao je Dinos Mtoglu sa četiri trojke iz isto toliko pokušaja, pa je PAO, sa protokom vremena, sustigao rivala i nna odmor pred poslednju deonicu otišao sa tek četiri poena zaostatka.

Serija "zelenih" nastavljenna je i u začetku odlučujućeg perioda - gosti su je otvorili serijom 7:2 i prvi put poveli na meču.

Ali su stali kada je bilo najvažnije. Sa druge strane igrači Olimpijaksoa povratili su sigurnost i ritam u napadu, ponovo vratili prednost na svoju stranu i održali je do samog kraja.

Evan Furnije bio je najefikasniji kod Olimpijakosa sa 20 poena, Saša Vezenkov je dao 16, dok je Nikola Milutinov sa 10 poena, 12 skokova i dve asistencije imao najbolji indeks korisnosti - 20.

Tajrik Džons meč je završio sa devet poena i pet skokova (PIR 14).

U poraženom sastavu daleko najbolji bili su Džedi Osman sa 23 poena i Kendrik Nan sa 20. Dinos Mitoglu je dodao 14 "sa klupe".

Drugi meč na programu je u petak, takođe u Pireju.

Serija se igra na tri dobijena meča.