POČELO FINALNO LUDILO U GRČKOJ - OLIMPIJAKOS ODBRANIO PIREJ: Pao istopio -17 i ugasio se!
Bila je ovo 18. uzastopna pobeda ekipe Jorgosa Barcokasa u svim takmičenjima i treća uzastopna protiv najvećeg rivala, koji će za dva dana na istom mestu pokušati da dođe do brejka u seriji.
Sveže krunisani prvak Evrope zasluženo je odeno pobedu u Pireju jer je vodio gotovo 40 minuta - maksimalno 17 poena razlike sredinom treće deonice (52:35).
Međutim onda se Panatinaikos probudio.
U tom delu meča eksplodirao je Dinos Mtoglu sa četiri trojke iz isto toliko pokušaja, pa je PAO, sa protokom vremena, sustigao rivala i nna odmor pred poslednju deonicu otišao sa tek četiri poena zaostatka.
Serija "zelenih" nastavljenna je i u začetku odlučujućeg perioda - gosti su je otvorili serijom 7:2 i prvi put poveli na meču.
Ali su stali kada je bilo najvažnije. Sa druge strane igrači Olimpijaksoa povratili su sigurnost i ritam u napadu, ponovo vratili prednost na svoju stranu i održali je do samog kraja.
Evan Furnije bio je najefikasniji kod Olimpijakosa sa 20 poena, Saša Vezenkov je dao 16, dok je Nikola Milutinov sa 10 poena, 12 skokova i dve asistencije imao najbolji indeks korisnosti - 20.
Tajrik Džons meč je završio sa devet poena i pet skokova (PIR 14).
U poraženom sastavu daleko najbolji bili su Džedi Osman sa 23 poena i Kendrik Nan sa 20. Dinos Mitoglu je dodao 14 "sa klupe".
Drugi meč na programu je u petak, takođe u Pireju.
Serija se igra na tri dobijena meča.