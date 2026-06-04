Košarkaši Olimpijakosa su došli do prednosti u finalnoj seriji Grčke lige - savladali su Panatinaikos sa 82:76, a Ergin Ataman imao je svojih pet minuta na konferenciji za medije.

"Rezultat utakmice 82:76. Ne, rezultat utakmice je 29:5. Olimpijakos je imao 29 slobodnih bacanja, mi smo imali pet. Za vas, za grčke medije i srpske medije, nastavite da pišete isto, da je Ataman najgori trener u Evropi i da vi imate najbolje sudije na kontinentu. Čestitke, to je sve", rekao je Ataman, nakon čega je udario rukom o sto i napustio konferenciju za medije.