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Vest o iznenadnoj smrti Edina Avdića pogodila je ceo region, a među onima koji se najteže mire sa odlaskom poznatog sportskog novinara i komentatora je i nekadašnji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Mirza Teletović.

Bivši NBA as oprostio se od dugogodišnjeg prijatelja emotivnom porukom koja je mnoge ostavila bez reči.

1/11 Vidi galeriju Foto galerija Edina Avdića Foto: Youtube Printscreen

Avdić je preminuo u 47. godini života, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u sportskom novinarstvu. Njegov glas obeležio je brojne velike trenutke bh. sporta, a posebno se pamti legendarni prenos utakmice Bosne i Hercegovine i Litvanije na Evropskom prvenstvu 2013. godine.

Upravo tada nastala je čuvena rečenica "s parkinga", kojom je Avdić opisao spektakularnu trojku Mirze Teletovića i zauvek je upisao u istoriju sportskih prenosa na ovim prostorima.

Njih dvojica nisu bili povezani samo kroz sport. Godinama su negovali prijateljstvo van terena, a Teletović je sada kroz suze govorio o čoveku kojeg je smatrao članom porodice.

"Druže, batice moj... Ne mogu da verujem da više nisi sa nama. Pre samo dva dana smo razgovarali i čestitali jedan drugom Bajram", poručio je Teletović.

Nekadašnji reprezentativac BiH istakao je da je Avdić bio važan deo njegove karijere i života.

"Da nije bilo one tvoje čuvene rečenice 's parkinga', možda ni moja priča ne bi bila ista. Ali mnogo važnije od toga, moja porodica i ja smo te iskreno voleli. Ostavio si prazninu koju je nemoguće popuniti", poručio je Teletović.

Posebno dirljiv detalj bio je snimak koji je objavio uz oproštajnu poruku. U pozadini su se čuli upravo legendarni Avdićevi povici iz prenosa utakmice protiv Litvanije, trenutka koji je zauvek spojio njihova imena.

Sudbina je htela da su se samo nedavno ponovo našli zajedno pred kamerama, kada su učestvovali u snimanju Avdićevog podkasta. Niko tada nije mogao ni da nasluti da će to biti jedan od njihovih poslednjih zajedničkih trenutaka.

Odlazak Edina Avdića ostavio je ogromnu prazninu među prijateljima, kolegama i ljubiteljima sporta, a Teletovićeve reči najbolje su pokazale koliko je taj gubitak težak za one koji su ga poznavali.