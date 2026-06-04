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Nesvakidašnja scena obeležila je prvu utakmicu NBA finala između San Antonio Sparsa i Njujork Niksa!

Prva utakmica NBA finala, San Antonio - Njujork Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Dok se na parketu vodila velika borba za prvi korak ka šampionskom prstenu, jedan navijač odlučio je da postane glavna zvezda večeri.

U finišu četvrte četvrtine, kada se rezultat lomio, utrčao je na teren sa samo jednim ciljem – da napravi selfi sa Viktorom Vembanjamom!

Incident se dogodio na šest i po minuta pre kraja utakmice, baš u trenutku kada su Niksi preuzeli kontrolu nad mečom i poveli 92:86. Navijač je dotrčao do dela terena gde se nalazio Vembanjama, izvadio telefon i pokušao da se fotografiše sa najvećom zvezdom Sparsa.

Munjevita reakcija obezbeđenja

Pripadnici obezbeđenja momentalno su reagovali, oborili ga i izveli sa parketa uz salve zvižduka sa tribina. Prekid je trajao oko jednog minuta, a igrači obe ekipe u neverici su posmatrali šta se dešava.

Zanimljivo, američki novinari primetili su da je Vembanjama celu situaciju dočekao sa osmehom, dok je centar Niksa Mičel Robinson delovao potpuno zbunjeno zbog scene kakva se u NBA ligi viđa veoma retko.

Iako identitet navijača još nije zvanično objavljen, američki mediji podsećaju da ulazak u zabranjeni prostor sportskog objekta u saveznoj državi Teksas predstavlja prekršaj za koji mogu da uslede hapšenje, novčana kazna i dugogodišnja zabrana ulaska na sportske događaje. U sličnim slučajevima širom SAD izricane su višegodišnje zabrane dolaska na utakmice, a organizatori često podnose i privatne tužbe protiv izgrednika.

Prema prvim informacijama, protiv navijača bi mogla da bude podneta prijava zbog neovlašćenog ulaska na teren tokom sportskog događaja.

Vebmi na meti fanova

Američki mediji navode da Vembanjama iz godine u godinu privlači sve veću pažnju navijača, a zbog globalne popularnosti često je meta fanova koji pokušavaju da dođu do fotografije ili autograma po svaku cenu. Međutim, ovakav incident tokom NBA finala predstavlja presedan i nešto što se u najjačoj ligi sveta gotovo nikada ne dešava.

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