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Iako se prvi meč finalne serije NBA lige igrao gotovo 3.000 kilometara dalje, u San Antoniju, u centru pažnje bili su navijači Niksa, koji su u svom Medisonu priredili šou za pamćenje.

Prvi nastup Niksa u NBA finalu još od 1999. godine izazvao je pravu košarkašku groznicu u gradu, pa su ulaznice za zvanični "watch party" u "Medison Skver Gardenu" planule za manje od sat vremena. Arena koja prima skoro 20.000 ljudi bila je ispunjena navijačima koji su na ogromnom ekranu pratili duel sa San Antonio Sparsima.

Atmosfera u Medison Skver Gardenu tokom meča San Antonio - Njujork, koji se igrao gotovo 3.000 kilometara dalje - u Teksasu. Foto: Adam Gray / Getty images / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, TIMOTHY A.CLARY / AFP / Profimedia

Dok su Džejlen Branson i saigrači vodili bitku u Teksasu, svaki poen Niksa izazivao je erupciju oduševljenja u čuvenoj dvorani. Snimci iz Gardena pokazali su navijače kako skaču po tribinama, grle se i pevaju nakon svakog važnog koša u završnici utakmice.

Atmosfera je bila toliko usijana da su američki mediji opisali Garden kao "epicentar košarkaškog ludila", dok su hiljade ljudi ostale i ispred hale kako bi učestvovale u slavlju. Zbog ogromnog interesovanja organizovane su i brojne zvanične zone za gledanje utakmice širom Menhetna, Bruklina i Kvinsa.

Nakon što su Niksi preokrenuli minus od 14 poena i stigli do pobede od 105:95, usledila je prava eksplozija emocija. Ulice oko Gardena bile su prepune navijača, a policija je morala da interveniše zbog nekoliko incidenata tokom slavlja. Američki mediji prenose da je privedeno više osoba koje su se peli na bandere i vozila tokom proslave velikog brejka u finalu.

Za navijače Niksa ovo nije bila obična pobeda. Franšiza juri prvu NBA titulu još od 1973. godine, a posle velikog brejka u San Antoniju veruju da je konačno došao trenutak da se decenije čekanja završe šampionskim prstenom.

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Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium