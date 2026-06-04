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Iako se prvi meč finalne serije NBA lige igrao gotovo 3.000 kilometara dalje, u San Antoniju, u centru pažnje bili su navijači Niksa, koji su u svom Medisonu priredili šou za pamćenje.

Prvi nastup Niksa u NBA finalu još od 1999. godine izazvao je pravu košarkašku groznicu u gradu, pa su ulaznice za zvanični "watch party" u "Medison Skver Gardenu" planule za manje od sat vremena. Arena koja prima skoro 20.000 ljudi bila je ispunjena navijačima koji su na ogromnom ekranu pratili duel sa San Antonio Sparsima.

1/6 Vidi galeriju Atmosfera u Medison Skver Gardenu tokom meča San Antonio - Njujork, koji se igrao gotovo 3.000 kilometara dalje - u Teksasu. Foto: Adam Gray / Getty images / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, TIMOTHY A.CLARY / AFP / Profimedia

Dok su Džejlen Branson i saigrači vodili bitku u Teksasu, svaki poen Niksa izazivao je erupciju oduševljenja u čuvenoj dvorani. Snimci iz Gardena pokazali su navijače kako skaču po tribinama, grle se i pevaju nakon svakog važnog koša u završnici utakmice.

Atmosfera je bila toliko usijana da su američki mediji opisali Garden kao "epicentar košarkaškog ludila", dok su hiljade ljudi ostale i ispred hale kako bi učestvovale u slavlju. Zbog ogromnog interesovanja organizovane su i brojne zvanične zone za gledanje utakmice širom Menhetna, Bruklina i Kvinsa.

Nakon što su Niksi preokrenuli minus od 14 poena i stigli do pobede od 105:95, usledila je prava eksplozija emocija. Ulice oko Gardena bile su prepune navijača, a policija je morala da interveniše zbog nekoliko incidenata tokom slavlja. Američki mediji prenose da je privedeno više osoba koje su se peli na bandere i vozila tokom proslave velikog brejka u finalu.

Za navijače Niksa ovo nije bila obična pobeda. Franšiza juri prvu NBA titulu još od 1973. godine, a posle velikog brejka u San Antoniju veruju da je konačno došao trenutak da se decenije čekanja završe šampionskim prstenom.