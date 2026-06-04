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Dileme više nema - evropska košarka dobija novo takmičenje!

Adam Silver je pred početak NBA finala potvrdio da projekat NBA Evropa napreduje po planu i da je cilj da novo takmičenje startuje već u sezoni 2027/28. godine. NBA ovaj projekat razvija zajedno sa FIBA, a interesovanje investitora i klubova opisano je kao rekordno.

"Sve ide po planu. Naša je nada i očekivanje da će ta liga startovati u sezoni 2027/28 u Evropi. Kao što sam rekao, na pravom smo putu. Konačne ponude od franšiza stižu do kraja ovog meseca, krajem juna. Već su neke stvari prijavljene. Videli smo rekordno interesovanje i veoma smo uzbuđeni zbog ove kontinuirane prilike i tesne saradnje sa FIBA, našom federacijom. Struktura je spremna", rekao je Silver.

Nema dogovora sa Evroligom

Najzanimljiviji deo odnosi se na odnos sa Evroligom. Iako pregovori i dalje traju, Silver je naglasio da liga neće odustati od projekta čak i ako ne dođe do dogovora sa postojećim evropskim takmičenjem. NBA je spremna da krene zajedno sa FIBA i drugim partnerima.

"Što se tiče Evrolige, razgovori sa njima su u toku. Naša je nada da možemo pronaći način da integrišemo ove operacije sa Evroligom, ali ćemo nastaviti dalje u svakom slučaju", poručio je prvi čovek NBA.

1/5 Vidi galeriju Prvi čovek NBA lige - Adam Silver Foto: Jemal Countess / Getty images / Profimedia, Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Prema planu, NBA Evropa imaće 16 klubova. Dvanaest mesta biće rezervisano za stalne franšize, dok će još četiri ekipe svake godine moći da se kvalifikuju kroz sportske rezultate. Takav model predstavlja kombinaciju američkog franšiznog sistema i evropske tradicije kvalifikacija.

"Ono što planiramo da pokrenemo je suštinski liga sa 16 timova - 12 stalnih franšiza, a zatim mogućnost da, iskreno, bilo koji klub iz Evrope igra u preostalim 'slotovima'. Tako da to će biti modifikovana otvorena liga ili modifikovana zatvorena liga, zavisno kako želite da je posmatrate. To je struktura o kojoj razgovaramo sa potencijalnim franšizama. Neke su postojeće franšize koje već igraju u Evropi, a tu su i grupe koje se udružuju i žele da pokrenu timove u gradovima koji trenutno nemaju vrhunsku košarku", rekao je Silver.

Američki i evropski mediji navode da NBA želi prisustvo u najvećim evropskim centrima poput Londona, Pariza, Berlina, Madrida i Rima. Posebnu pažnju izazvala je vest da se u projekat uključio i Luka Dončić, koji je deo grupe investitora koja planira klub iz Rima kao kandidata za buduću NBA Evropu.

Silver je ranije isticao da bi saradnja sa Evroligom bila "najbolje moguće rešenje", ali je sada jasno da NBA ne želi da projekat zavisi od pregovora sa postojećim evropskim takmičenjem.

U prevodu, NBA je odlučila da ozbiljno zakorači na evropsko tržište. Ako plan bude realizovan prema predviđenom rasporedu, evropska košarka bi za manje od dve godine mogla da dobije potpuno novo elitno takmičenje koje bi bilo direktna konkurencija Evroligi za klubove, sponzore, navijače i televizijska prava.