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Crvena zvezda mogla bi uskoro da dobije ozbiljno pojačanje, pošto je prema pisanju portala "Backdoorpodcast" italijanski reprezentativac Alesandro Pajola veoma blizu dogovora sa crveno-belima.

Kako se navodi, posao je u poodmakloj fazi, a ključnu ulogu u celoj priči mogao bi da ima novi sportski direktor kluba - Miloš Teodosić, koji je odmah po preuzimanju funkcije krenuo da slaže roster za narednu sezonu.

Italijanski plej, poznat po ogromnoj energiji i defanzivnoj disciplini, već godinama je jedan od najvažnijih igrača Virtusa iz Bolonje, ali bi ovog leta mogao da napravi veliki iskorak u karijeri i preseli se u Beograd.

1/8 Vidi galeriju Košarkaš Virtusa i reprezentativac Italije - Alesandro Pajola Foto: Valentino Orsini/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia, Michele Nucci/LiveMedia / ipa-ag / PA Images / Profimedia, Sergio Mazza / imago sportfotodienst / Profimedia

Navodno, upravo Teodosić, sa kojim je Pajola delio svlačionicu i u Virtusu, ima važnu ulogu u pregovorima i pokušava da ubedi italijanskog reprezentativca da prihvati poziv crveno-belih.

U Zvezdi se već ozbiljno radi na formiranju tima za narednu sezonu, a Pajola bi trebalo da bude jedan od ključnih delova novog sistema.