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Edin Avdić ostaće upamćen po svom prepoznatljivom stilu, energiji i gotovo opsesivnoj ljubavi prema igri pod obručima.

Za njega je košarka bila više od posla – svaka utakmica, napad i šut bili su doživalj koji se živi, a ne komentariše.

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Jedna od najluđih anegdota iz njegove karijere otkriva koliko je daleko bio spreman da ide zbog NBA prenosa - i koliko je košarka u njegovom svetu imala apsolutni prioritet.

U periodu dok je radio na TV OBN, Avdić se našao pred ozbiljnim problemom u programskoj šemi: kultni film "Šindlerova lista" trajao je predugo i postojala je realna opasnost da se zakasni sa direktnim prenosom NBA meča između Jute Džez i Los Anđeles Lejkersa.

I tu nije bilo dileme.

" Isekao sam Šindlerovu listu u montaži da bi utakmica Juta - Lejkersi išla na vreme. Film koji traje dva i po do tri sata sveli smo na oko sat i po", ispričao je jednom prilikom Avdić u podkastu "Double Double".

Kako je sam priznao, svu odgovornost preuzeo je na sebe i čak "ohrabrio" kolegu iz montaže da uradi ono što niko ne bi očekivao:

"Rekao sam mu: 'Ja ću odgovarati za sve ako bude problema, ja ću da legnem za tebe!'"

Plan je uspeo – utakmica je emitovana na vreme, a na terenu je Juta posle produžetaka stigla do pobede. Ali dan kasnije stigla je reakcija gledalaca – i to nimalo blaga.

"Ljudi su slali mailove i pisali: 'Sramota, kakav je ovo OBN, niste u stanju da pustite čitav film'", prisetio se Avdić.

Posebno se sa osmehom sećao "montirane verzije" filmskog klasika:

"U našoj verziji Šindlerove liste glavne uloge imaju najkraće pojavljivanje u istoriji kinematografije. Ja sam ga bukvalno ukinuo", rekao je kroz smeh.

Ova anegdota danas se prepričava kao simbol njegove energije, strasti i potpune posvećenosti košarci – do te mere da je i jedan od najpoznatijih filmova u istoriji morao da "ustupi mesto" košarkaškoj utakmici.

Jer za Edina Avdića dilema nikada nije postojala - košarka je uvek bila broj jedan.