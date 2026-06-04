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Grupa klubova, koja čini više od trećine redovnih članova Skupštine Udruženja klubova Košarkaške lige Srbije (UK KLS), podnela je zahtev za hitno sazivanje vanredne sednice Skupštine.

Zahtev je upućen predsedniku Skupštine UK KLS Srećku Otoviću, uz pozivanje na član 33 Statuta UK KLS i odgovarajuće odredbe Poslovnika o radu, koje predviđaju mogućnost sazivanja sednice na inicijativu najmanje trećine članova Skupštine.

Predlagači su dostavili i dnevni red sa osam tačaka. Pored proceduralnih pitanja, među najvažnijim temama nalaze se usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, razmatranje izveštaja Nadzornog odbora UK KLS povodom zahteva KK Zlatibor i OKK Beograd, kao i rasprava o predlogu ugovora kojim bi Košarkaški savez Srbije (KSS) preuzeo poslove organizacije i sprovođenja takmičenja.

U obrazloženju zahteva navodi se da predsednik Skupštine, uprkos ranijim inicijativama, nije sazvao sednicu povodom izveštaja Nadzornog odbora iz novembra 2025. godine. Klubovi ističu da se u tom dokumentu, između ostalog, ukazuje na potencijalni sukob interesa direktora KLS Aleksandra Grujina, kao i na nalaze inspekcijskog nadzora Ministarstva sporta.

Takođe se navodi da je Upravni odbor KSS usvojio predlog ugovora o poveravanju poslova organizacije takmičenja, ali da predstavnici UK KLS do sada nisu zauzeli zvaničan stav o tom pitanju, niti su se odazvali pozivima na sastanke sa predstavnicima Saveza.

Klubovi smatraju da je Skupština UK KLS najviši organ koji treba da donese odluku o predloženom ugovoru, zbog čega zahtevaju da se vanredna sednica održi u najkraćem mogućem roku kako bi se raspravilo o budućem modelu upravljanja domaćim ligaškim takmičenjem.

Zahtev je datiran na 3. jun 2026. godine, a među potpisnicima su KK Zlatibor, KK FMP, KK Dynamic, KK Borac Čačak, OKK Beograd, KK Spartak Office Shoes, KK Hercegovac i KK Čačak 94.