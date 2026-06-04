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Željko Obradović povezuje se sa mnogim evroligaškim klubovima. Od Barselone, pa do Panatinaikosa - u medijima se može pronaći da je veliki broj klubova stao u red za srpskog trenera.

Da li se Obradović vraća trenerskom poslu? Žoc je dobio ovo pitanje i za "Gigantes del Basket" je dao jasan odgovor. Prvo se dotakao navodnog interesovanja Barselone.

- Šta mislim o glasinama o interesovanju Barselone? Ne mislim ništa. Ne mogu ništa da kažem, jer je to tema koja nema nikakve veze sa mnom. Rekao sam to u novembru i sada ponavljam: postoje glasine, ali do kraja meseca neću doneti definitivnu odluku. Ne zanimaju me ove vesti. Ne znam ko je to rekao. Barselona nije razgovarala sa mnom. Ustvari, niko nije razgovarao sa mnom, jer sam trenutno van svega ovoga. Još ne znam šta ću da radim... Sačekajmo da se završe prvenstva. U Italiji, u Španiji... Kada se takmičenja završe, sešću i razgovaraću sa svojim menadžerom, koji mi je zapravo prijatelj. Onda ćemo videti - rekao je on, pa dodao:

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Nisam čak ni rekao da želim da se vratim trenerskom poslu. Nisam ništa rekao. Moram o svemu da razmislim i procenim pre nego što donesem odluku. Insistiram... Ne mogu ništa da kažem o Barseloni, velikom klubu kao što ceo svet zna. Velikom gradu. Da li žele da osvoje Evroligu? Kao i svi timovi. Svake godine postoji 12 ili 14 timova koji imaju ovaj cilj. To je sasvim normalno.

Posle toga, Željko Obradović dotakao se i odnosa koji ima sa Fuenlabradom.

- Moj odnos sa Fuenlabradom je i uvek će biti odličan. Zvali su nas "Partizan iz Fuenlabrade". Prijatelji smo zauvek. Ljudi tamo su nas prigrlili. Imamo posebnu vezu. Pomogli su nam da osvojimo Evroligu. Da, nije preterivanje reći da je od svih titula Evrolige koje sam osvojio, ta bila najposebnija. Košarka tamo je počela sa nama - zaključio je on.

Šta vi mislite, da li će se Željko Obradović vratiti trenerskom poslu i ako hoće - koga će preuzeti? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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