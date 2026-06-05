Mladi košarkaši i košarkašice iz “KK Gračanica” iz Gračanice, “KK Štrpce” iz Štrpca, “KK Kopaonik” iz Leposavića, “KK Trepča” iz Kosovske Mitrovice i “KK Zvečan” iz Zvečana prisustvovali su polufinalnim utakmicama Partizan – FMP i Crvena zvezda – Spartak i pratili svoje idole kako se bore za titulu šampiona Srbije. Najveću sreću, kako su nam i sami otkrili, za njih je predstavljalo slikanje sa igračima Crvene zvezde i Partizana, uzimanje autograma i kratko druženje sa večitima nakon završenih utakmica, uz poneku suzu, jer su njihovi miljenici ispali iz borbe za titulu. Na poluvremenu druge polufinalne utakice između Crvene zvezde i Spartaka upriličena je i dodela paketića od fondacije Meridian i kompanije Nutrino, što je bio samo razlog više da sreća zbog prisustva jednom ovakvom događaju bude potpuna.

“Drago nam je da smo uspeli da usrećimo stotinu dece iz naše južne pokrajine. Ideja osaradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju i našim prijateljima iz Košarkaškog saveza Kosova i Metohije na čelu sa predsednikom Bojanom Jakšićem javila se već odavno, a Final four u NIšu je bio idealna prilika da krenemo u realizaciju. Ovo je samo početak saradnje, jer u narednom periodu Košarkaška liga Srbija će donirati sredstva za izgradnju košarkaških terena, najpre u Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici, a

potom i u drugim mestima. Mnogo puta do sada smo poručili da ćemo raditi naosnažavanju košarkaških centara širom Srbije, jer možda baš upravo tamo rastu novi reprezentativci naše zemlje”, rekao je direktor Košarkaške lige Srbije, gospodin

Aleksandar Grujin.

Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Svetlana Miladinov, istakla jeda je sreća koju je osetila kod mladih košarkaša prilikom posete Nišu jasan signal da svi zajedno radimo pravu stvar.

“Sigurna sam da će im prisustvo na ovako velikom sportskom događaju dati podstrek u daljoj karijeri, a Kancelarija će i dalje nastaviti u tome da im pomaže koliko god je to u našoj moći. Koristim priliku da se zahvalim i Košarkaškoj ligi Srbije koja je imala

sluha za naše mlade i talentovane sportiste sa prostora Kosova i Metohije i sigurna sam da je našoj deci ovo bilo nezaboravno iskustvo”, zaključila je Miladinov.

Mališani i treneri sa Kosova i Metohije dan posle polufinalnih susreta prisustvovali su prijemu kod gradonačelnika Niša, gospodina Dragoslava Pavlovića, a potom su prepuni utisaka i srca punog radosti krenuli nazad kući, kako bi svojim porodicama idrugarima prepričavali doživljaje iz Niša i pokazivali fotografije sa svojim idolima.