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Drugi navijač je takođe dobio doživotnu zabranu zbog umešanosti u incident koji se dogodio u sredu uveče, usred četvrte četvrtine utakmice između San Antonija i Njujork Niksa.

"Osoba koja je ušla na teren tokom prve utakmice finala je uhapšena i biće doživotno suspendovana iz svih NBA dvorana. Druga osoba će takođe dobiti doživotnu suspenziju zbog svoje uloge u incidentu", navodi se u saopštenju lige.

Dvojica pripadnika obezbeđenja su brzo reagovala i udaljila navijača sa terena, a nije delovalo da je ostvario bilo kakav fizički kontakt sa Vembanjamom ili igračima Niksa.

Vembanjama je istakao da je situacija bila čudna.

"Nikada pre nisam bio u takvoj situaciji. Nisam znao kako da reagujem", rekao je francuski košarkaš, koji je u porazu svog San Antonija (95:105) zabeležio dabl-dabl učinak sa 26 poena i 12 skokova.

Utakmica je bila prekinuta minut i 29 sekundi i nastavljena je podbacivanjem lopte.

"Mislim da to uopšte nije bio neki veliki događaj. Obezbeđenje ga je brzo udaljilo. Mislim da su svi odmah nastavili dalje i fokusirali se na sledeći napad", rekao je trener San Antonija Mič Džonson.

Drugi meč finalne serije NBA lige, koja se igra na četiri pobede, na programu je u noći petak na subotu od 2.30, a domaćin će kao i u prvom meču biti tim iz Teksasa.

(Beta)