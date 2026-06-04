Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle prvog meča finalne serije ABA lige sa Dubaijem.
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PENJAROJA VERUJE U PARTIZAN: Za titulu su potrebne tri pobede...
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Trener crno-belih Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle prvog meča finalne serije ABA lige sa Dubaijem.
"Za titulu su potrebne tri pobede, ovo je bila prva runda. Nismo klonuli duhom, moramo da izvučemo pouku i budemo spremni za naredni meč. Imali smo mnogo defnanzivnih problema tokom prvog poluvremena i početkom treće deonice. Uspeli smo da podignemo nivo igre u oba smera, vratimo se u meč posle velikog deficita, ali nismo imali dovoljno fokusa i energije da stignemo do potpunog preokreta. Imamo vremena do subote da ispravimo sve", rekao je Španac.
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