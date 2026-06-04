"Za titulu su potrebne tri pobede, ovo je bila prva runda. Nismo klonuli duhom, moramo da izvučemo pouku i budemo spremni za naredni meč. Imali smo mnogo defnanzivnih problema tokom prvog poluvremena i početkom treće deonice. Uspeli smo da podignemo nivo igre u oba smera, vratimo se u meč posle velikog deficita, ali nismo imali dovoljno fokusa i energije da stignemo do potpunog preokreta. Imamo vremena do subote da ispravimo sve", rekao je Španac.