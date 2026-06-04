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Košarkaši Partizana su veoma loše započeli finalnu seriju ABA lige protiv Dubaija, gde su poraženi u prvom meču sa 99:93.

Crno-beli su se susreli s ogromnim brojem i sudijskih grešaka, zbog čega se oglasio i predsednik kluba Ostoja Mijailović.

- Za nekoliko dana preuzimam funkciju predsednika ABA lige. Jedan od mojih prvih prioriteta biće uspostavljanje punog integriteta takmičenja. Svi oni koji su lične interese stavili ispred interesa lige moraće da snose posledice. ABA ligu smo gradili 25 godina i nikome nećemo dozvoliti da je urušava - napisao je Ostoja Mijailović.

Foto galerija iz Dubaija Foto: KK Dubai

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