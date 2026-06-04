Slušaj vest

Iskusni Španac dolazi u Beograd posle sjajnih rezultata u Unikahi iz Malage, ali, u prestonicu Srbije neće doći sam, pošto dovodi i svog čoveka od poverenja.

1/7 Vidi galeriju Ibon Navaro Foto: BURAK AKBULUT / AFP / Profimedia, Starsport, SOEREN STACHE / AFP / Profimedia

Naime, kako piše španski portal "Malage hoy", Ibon Navaro je odlučio da sa sobom u Beograd dovede i čoveka koji je zajedno s njim stvarao najveće uspehe. Radi se o prvom pomoćniku Albertu Mirandi, koji je prethodnog leta bio i u selekciji Nemačke.

Miranda je bio pomoćnik Aleksu Mumbruu, koji je postao prvak Evrope sa selekcijom Nemačke. U trenutku kada je Mumbru morao da pauzira zbog zdravstvenog stanja, Miranda je bio jedan od onih koji su izneli čitav turnir.

Ovaj dvojac je sarađivao još u Mursiji, iako nisu baš briljirali, pošto su završili na 10. mestu.

Pored toga, oni su radili i u Unikahi, kojoj su doneli dve FIBA Lige šampiona, dva FIBA Internkontinentalna kupa, dva Kupa Kralja, te jedan Superkup Španije.

Videćemo kakve će rezultate postići u Crvenoj zvezdi.